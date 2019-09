Znany piłkarz mocno o LGBT. ,,Musimy pokazać charakter i bronić naszej wiary!''

- Mam takie wrażenie, że ta mniejszość chce walczyć z większością i chce mieć lepsze prawa od większości. To jest niepokojące. Ta walka z kościołem, z wiarą, trwa od kilkudziesięciu lat - mieliśmy wojnę, mieliśmy komunizm, mieliśmy prześladowania. Dzisiaj LGBT to ideologia, która walczy z naszą chrześcijańską wiarą. Myślę, że my musimy pokazać trochę odwagi i charakteru i bronić swojej wiary - mówił Marek Citko, były piłkarz i były samorządowiec.

- Mamy wolność słowa, ale jeśli chodzi o LGBT, to przyszedł czas, gdy trzeba pokazać trochę odwagi i bronić naszej wiary. Mamy demokrację, każdy może zorganizować marsz, ale na tych marszach są obrażane nasze wartości - Bóg, honor, ojczyzna. My nie możemy na to patrzeć. Jeśli ktoś chce zareklamować swoje przekonania, swoje wartości - nie ma problemu, ale jeśli ktoś w naszym kraju, katolickim, gdzie ludzie umierali za wiarę, gdzie mamy świętych, którzy umierali za wiarę, obraża nasze uczucia, to nie wiem, po co i nie wiem dlaczego. Czy to jest prowokacja, czy to jest próba zaostrzenia jakiejś dyskusji? Ale tu dyskusji nie ma - mówił Citko