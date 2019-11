Znana celebrytka z zarzutami ws. SKOK Wołomin

CelebryckiSkokNarciarskiNaSKOKWołomin 28.11.19 13:08

Tajner Wiśniewska. Setki ludzi o nazwiskach znanych z mediów pobrały z kasy SKOK Wołomin mnóstwo pieniędzy. Od tysięcy do milionów. Dziwnym trafem zdecydowana większość z nich zachowywała się tak, jakby wiedziała, że nie trzeba niczego spłacać. Po prostu nie pofatygowali się nawet z pierwszą ratą! Warto poszukać w sieci np. informacji o tym, kiedy i w jakim trybie zdecydował się spłacić swoją pożyczkę niejaki Skowroński Krzysztof z RadioWNET - wzór katolickiego dziennikarstwa czystopolskiego.

Przez parę latek uzbierało się 10 miliardów wyłudzone ze SKOK Wołomin.

To jej wystarczyło do upadłości.

W ujęciu liczbowym, sprawa wyłudzenia pieniędzy ze SKOK Wołomin jest dużo większa, niż FOZZ, ArtB i AmberGold razem wzięte. Tyle, że kontekst tej sprawy obejmuje nazwiska Bierecki i Szewczak. Też z pierwszych stron mediów. Ale partyjno-rządowych.