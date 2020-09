Zmierzch Kościoła. Pogańskie rytuały w czasie święceń diakonatu

Przykład z Pachamamą w Ogrodach Watykańskich podczas sesji synodu biskupów w roku 2019 najwidoczniej stał się zaraźliwy. Pomysł, by wprowadzić pogański rytuał podchwycono także w Australii. W kościele pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Milton w Nowej Południowej Walii przed Mszą, na której miały się odbyć święcenia diakonatu, wierni byli świadkami pogańskiego tańca obrzędowego oraz przywoływania pogańskich duchów grzechotkami, stukaniem w patyki i śpiewem.

Półnagi i pomalowany Philip Butler tańczył i śpiewał przed ołtarzem. Śpiewem i stukaniem w patyki towarzyszyła mu żona Bee (na szczęście ubrana). Małżeństwo przedstawiło się jako rdzenni członkowie plemienia Budawang z ludu Yuin. „Prosiłem o ochronę z powietrza, ziemi i oceanu – wyjaśnił wiernym swoje czynności Butler. – A następnie ten taniec, by przywołać duchy tych wszystkich zwierząt, by troszczyły się o nas wszystkich i strzegły”.

Zgromadzeni w kościele nagrodzili małżeństwo oklaskami. W czasie Mszy biskup Brian G. Mascord z diecezji Wollongong zaprosił Butlera, by dołączył do niego w obrzędzie oczyszczenia wiernych. Podczas gdy biskup szedł przez świątynię kropiąc wodą święconą, Butler podążał za nimi z dymiącym koszykiem. Jak wyjaśnia Dorothy Cummings McLean z „Life Site News”, „według tradycyjnych wierzeń Aborygenów australijskich dym z pewnych roślin może przepędzić złe duchy”.

Wydarzenie spotkało się z krytyką części katolików, gdy film ze Mszy został zamieszczony na YouTube. Ks. Neivandt spytał wprost o to, dlaczego „pogańskie okadzanie/oczyszczanie zostają wprowadzone do tak zwanego świętego i uświęconego Kościoła; czy ów biskup nie wierzy w Boga i Jego święty Kościół?”.

Bp Mascord, odpowiadając na pytanie „Life Site News”, tłumaczył m.in., że rytuał, który miał miejsce w kościele, nie należy do obrzędów religijnych, ale kulturalnych i oznacza „szacunek i powitanie tych, którzy odwiedzają krainę Tradycyjnych Właścicieli”. Według biskupa „odbywa się on na początku formalnego wydarzenia i może przybrać wiele postaci, w tym śpiewu, tańca i ceremonii okadzania oraz przemów w tradycyjnym języku i/albo angielskim”. Według biskupa w ten sposób został też powitany w Australii św. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

Jak przypomina Cummings, Jan Paweł II wezwał Aborygenów do zachowania tego, co najlepsze z ich kultury, ale jednocześnie powiedział im: „Jezus wzywa was do przyjęcia Jego słów i Jego wartości w swoją kulturę”. Papież dodał także: „Taki rozwój sprawi, że staniecie się bardziej niż kiedykolwiek naprawdę Aborygenami”.

Dziennikarka przypomniała skandal otwarcia katolickiego festiwalu młodych, zorganizowanego przez Konferencję Biskupów Australii w roku 2019, podobnym rytuałem. Zgromadzona młodzież usłyszała wówczas: „Niech wszyscy bogowie błogosławią wam i niech wszystkie nasze duchy przyprawią was o gęsią skórkę, nie tylko dzisiaj, ale przez resztę waszego życia, a poznamy wówczas, że jesteśmy na dobrej drodze”.

jjf/LifeSiteNews.com