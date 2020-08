Zmiany dot. lotów. Nie 63, a 43 kraje

Jak już dziś informowaliśmy, Rada Ministrów przedłuża zakaz połączeń lotniczych do części krajów do 1. września. Nie będzie to jednak 63 krajów, jak wcześniej informowały strony internetowe Kancelarii Premiera, a 43 kraje. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 26. sierpnia, a straci moc z pierwszym dniem września.

Wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczego obowiązywało do dziś, dlatego konieczne okazało się wydanie nowego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, zabroniony jest ruch lotniczy z Polski do następujących 43 krajów: Bośni i Hercegowiny; Chińskiej Republiki Ludowej; Czarnogóry; Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Federacji Rosyjskiej; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Arabii Saudyjskiej; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Eswatini; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gabońskiej; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Iraku; Republiki Kazachstanu; Republiki Kirgiskiej; Republiki Kolumbii; Republiki Kosowa; Republiki Kostaryki; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Peru; Republiki Południowej Afryki; Republiki Salwadoru; Republiki Serbii; Republiki Singapuru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym z wykazu usunięte zostało Królestwo Andory.

kak/PAP, niezależna.pl