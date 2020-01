Zmarł Christopher Tolkien, wydawca wielu dzieł ojca

man.of.Stagira 16.1.20 20:26





[!]





RIP





Oczernianie i publiczne bezczeszczenie symboli religijnych, osób wyznających religię chrześcijańską, szczególnie k a t o l i k ó w, zostało w Polsce przez ludzi kulturalnych wywodzących się z elit intelektualnych (kasta Immanuela Kanta et.al) oficjalnie uznane za dyscyplinę sportową.



W związku z tym może znaleźć się w programie I g r z y s k Olimpijskich.



‘Naukowcy s u g e r u j ą, że TO jest dowód, d l a t e g o proponuję Nobla w dyscyplinie jadem waszem na to co polskie (copyright m.o.S) albo, jako to mówią, za ‘przekraczanie wyobraźnią granic kultur i tradycji’.



Pod warunkiem, oczywiście, że t a k i Nobel został kiedykolwiek ODWOŁANY –co nie sądzę.