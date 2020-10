Zło dobrem zwyciężaj! W piątek odmówmy razem Koronkę do Bożego Miłosierdzia

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj - czytamy w Liście do Rzymian (Rz 12, 21). W tym duchu połączmy się we wspólnej modlitwie w piątek 30.10.2020 r. o g. 15:00 w intencji pokoju w Polsce i naszych sercach” - czytamy na stronie wydarzenia Koronka do Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Również i my zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę akcję!

Organizatorzy napisali też:

„Módlmy się za nienarodzone dzieci, zwolenników aborcji i sprawców aktów wandalizmu i profanacji. Powierzajmy także osoby wierzące i cały Kościół, byśmy "byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od żądzy odwetu" (bł. ks. Jerzy Popiełuszko). Módlmy się, aby Miłosierdzie Boże dotknęło nas, a także osoby, które dokonały aborcji, lekarzy, wszystkich, którzy przyczynili się do pozbawienia życia nienarodzonych”.

I dalej:

„Gdziekolwiek będziesz w piątek o g. 15:00 (30 października), spróbuj poświęcić kilka minut i pomódl się z nami. "Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata" - niech wybrzmią te słowa w duchowej łączności. Nie pozostańmy obojętni wobec nienawiści, zła, profanacji i braku poszanowania życia. Otoczmy Polskę parasolem miłości”.

Dołącz do wydarzenia TUTAJ!