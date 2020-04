Ziobro: Ustawa powierza kompetencję prezydentowi. Nie ma mowy o zastępstwie Gersdorf, należy powołać nowego I prezesa SN

- Ustawa o SN jednoznacznie wskazuje, iż nie ma możliwości powierzenia obowiązków prowadzenia w zastępstwie innemu sędziemu jak chciałaby to uczynić pani Gersdorf. Przepis, do którego się on odwołuje, mówi o zastępowaniu, a więc zakłada, że istnieje w danym momencie, funkcjonuje prezes, tylko z jakichś powodów musi być zastąpiony. Tutaj mówimy o innej sytuacji, kiedy prezesa nie będzie, bo prezesowi kończy się kadencja. Ustawa przewiduje taką sytuację, ale kompetencję powierza panu prezydentowi