Zimoch pytany o 'sześciopak Schetyny': Nie jestem od tego, żeby...

"Postanowiłem kandydować do Sejmu bez względu na to, co jest w sześciopaku i co będzie w programie przedstawionym przez p. marszałek"-oświadczył rozbrajająco Tomasz Zimoch w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

To kolejny kandydat Koalicji Obywatelskiej, który nie zna tzw. "sześciopaku Schetyny", czyli założeń programowych PO-KO. Prowadząca poprosiła dziennikarza wkraczającego do polityki, aby wymienił punkt pierwszy programu KO.

"Powiem, co dla mnie jest najważniejsze. Dekalog polityczny fair play. Postanowiłem kandydować do Sejmu bez względu na to, co jest w sześciopaku i co będzie w programie przedstawionym przez p. marszałek"-stwierdził Zimoch. Dziennikarka Radia Zet nie odpuszczała, ale kandydat serwował kolejne nie mniej rozbrajające odpowiedzi.