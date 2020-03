Ziemkiewicz: PO do rozbioru pomiędzy …

- Przewidywany rozwój wypadków: Lewica i PSL trwale odchodzą od formuły "opozycji totalnej", w której zakleszczyła się (też zresztą niekonsekwentnie) POKO, i przechodzą do formuły "opozycji konstruktywnej" oskarżając tamtych, że w trudnej sytuacji tkwią w jałowym sprzeciwie zamiast szukać merytorycznych rozwiązań. Wybory w maju (przecież to jeszcze ponad miesiąc!) okazują się do przeprowadzenia, i się odbywają w atmosferze wygranej rządu nad epidemią - albo sie okazują nie do przeprowadzenia. Jeśli zostaną przeniesione, będzie to w oczach niepisowskiego elektoratu sukces PSL i Lewicy, które zmusiły PiS do wskazania nowego terminu i procedury. Jeśli się odbędą, będzie to winą PO, jej z każdym dniem coraz bardziej irytującej "totalności", że wszystko zawsze źle i ch.