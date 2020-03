Ziarna Słowa - Nie wyrywajmy korzeni wiary

„Ziarna słowa” to cykl krótkich audycji prezentujących nauczanie Jana Pawła II. Przygotowaliśmy je z myślą o nadchodzącej 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Każdego dnia, aż do rocznicy urodzin Papieża, w dzienniku Radia Watykańskiego pojawiać się będą fragmenty wystąpień Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Ojczyzny.