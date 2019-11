Zgroza! Szczyt ONZ: Aborcja podstawowym prawem człowieka

„Musimy zaprzestać traktowania aborcji jako wyboru. Aborcja jest podstawowym i fundamentalnym prawem człowieka” - te szokujące słowa padły w trakcie szczytu ONZ w Nairobi z ust zaproszonej do zabrania głosu młodej położnej z Lesotho.

W trakcie sesji, która miała być poświęcona zapewnieniu dostępu do bezpiecznej ciąży oraz porodu dla wszystkich kobiet i noworodków, Mamelo stwierdziła, że w jej kraju wiele kobiet umiera z powodu „niebezpiecznych aborcji”.

Problemem dla niej nie jest jednak sam fakt przeprowadzania aborcji, ale brak „bezpiecznej aborcji”. Kobiety mają jej zdaniem do niej prawo, podobnie jak do dostępu do antykoncepcji