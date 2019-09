,,Zdeformowana'' lewica pozywa Ziemkiewicza

Urszula 12.9.19 18:09

To co wyrabia Ziemkiewicz to nie są ogólnie przyjęte standardy dziennikarskie. Nie znasz się na tym więc się nie wypowiadaj. Jest coś takiego jak etyka dziennikarska, która wymaga od dziennikarza rzetelności i bezstronności.

Każdy dziennik powinien dbać o to aby nie było na jego szpaltach chamstwa, kłamstw i obrażania innych. Mało to już procesów było bo te wymogi nie były spełniane? Co innego krytyka, a co innego chamstwo i ubliżanie innym.

To, że za PiS wszystko schamiało nie daje dziennikarzom prawa do poniżania innych.