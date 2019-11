Zdecydowane stanowisko prezydenta ws. Mariana Banasia

Bez żadnego trybu 28.11.19 10:45

Kiedy prezydent Duda ujawni Aneks do raportu WSI???



Poprzedni prezydent Komorowski go nie ujawnił bo ponoć był ruskim agentem, pachołkiem Putina, zdrajcą itd.

To kim jest Duda??

Kończy mu się 5-letnia kadencja, a on nie ujawnił najważniejszego dokumentu dotyczącego suwerenności Polski!!!



Jeżeli prezydent Duda nie ujawni aneksu w tej kadencji to żaden prawdziwy Polak i Katolik nie ma PRAWA na niego głosować!!!

Lepiej na nikogo nie głosować niż na zdrajcę!!!



Ostrzegajcie swoich blikskich i znajomych żeby nie głosowali na tego konfidenta!!!