Zdecydowana reakcja abp. Wojdy na wydarzenia w Białymstoku

Agnieszka 22.7.19 16:01

Toż gdyby ten tchórzliwy goguś chciał zauważyć tą oczywistą oczywistość, która jest przyczyną zła i może także różnych prowokacji a może desperackich czynów różnych narwańców, co jako jedyni zdecydowanie i odważnie gotowi bronić polskiego społeczeństwo przed przemocą propagandy LGBT, to musiałby pewnie taki "bidulek" z innymi tzw. mężczyznami w sutannach zakasać rękawy i w jakimś zakładzie pracy harować 8 godzin, żeby zarobić na swoje utrzymanie a dopiero po pracy, dodatkowo, bez wynagrodzenia i z nakładem środków własnych - jak pierwsi chrześcijanie, duchowni w krajach totalitarnych czy teraźniejsi świeccy katechiści - wypełniać swoją posługę związaną z wyznawaną wiarą.





I nawet takiemu do łba nie przyjdzie, że to WSZYTKO ZŁO PRZEZ NIEGO, bo jak wcześniej nie zapobiegł paradzie, to powinien na czele duchownych i świeckich katolików pójść i stanąć obok albo zamiast kibiców i narodowców na drodze tej parady promującej grzechy sodomii.

To wtedy, gdy można od rozemocjonowanego człowieka w mordę dostać lub go przed głupotą czy złem powstrzymać jest czas na takie uwagi, bo wtedy można pomóc, by nie doszło do prowokacji czy przemocy (także ze strony policji).

A teraz panie biskupie to ty po prostu obrzydliwie pierdzielisz tylko po to, żeby swój tyłek chronić odcinaniem od "współudziału" i ewentualnych nieprzyjemności jako konsekwencji.

Nie masz prawa umoralniać w tej kwestii, bo JESTEŚ WINNY skoro jak był czas to zwiałeś w mysią norę jak najpodlejszy tchórz a nie pasterz i zabrałeś stamtąd katolików na piknik rodzinny, gdy inni za was swój kark na pastwę prowokatorów i policji nadstawiali.

HAŃBA BISKUPÓW! HAŃBA EPISKOPATOWI!