Zdanowska obraziła się na Schetynę. Prezydent Łodzi opuszcza Koalicję Obywatelską

– Kandydatów, którzy mogliby powtórzyć w wyborach parlamentarnych mój sukces z wyborów samorządowych. Listę, która byłaby nowym, świeżym otwarciem. Próbowałam zarazić Grzegorza Schetynę innym podejściem do polityki, bardziej otwartym i samorządowym. Niestety moja wiza nie zyskała akceptacji. Dlatego rezygnuje z udziału w sztabie wyborczym. Jestem politykiem tylko wtedy, gdy jest to dobre dla miasta i łodzian. Dalej będę wspierała moje koleżanki i kolegów z PO – czytamy dalej.



Listy kandydatów do Sejmu i Senatu zatwierdził ze wtorek zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej.