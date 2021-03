Zdalna nauka i szkolne rekolekcje? To da się pogodzić!

Już ponad 400 katechetów zgłosiło udział swoich podopiecznych w nowatorskich rekolekcjach, które odbędą się on-line w dniach 22-24 marca. Przyciągająca i nieszablonowa forma ma pomóc uczniom owocnie przeżyć przez Wielki Post. W programie m.in. prelekcja o. Teofila Niewińskiego OFM przebywającego w Ziemi Świętej.

“Rekolekcje Wielkopostne On-line z Katechezą 2.0” to nowa, alternatywna propozycja Fundacji “Wypłyń na Głębię” na czas Wielkiego Postu. Katechetom i duchownym zostaną udostępnione specjalne, interaktywne filmy oraz materiały dydaktyczne, które udostępnią uczniom. Materiały w angażujący sposób przygotowują młodzież do Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych oraz pomogą odnaleźć w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Każdy z Państwa (katecheta, kapłan, dyrektor) może zgłosić chęć udziału swojej szkoły, klasy lub parafii na stronie www.katechezadwazero.pl/rekolekcje2021 Wydarzenie odbędzie się na platformie www.katechezadwazero.pl w ramach programu “Katecheza 2.0”, który od maja zeszłego roku oferuje darmowe, regularne wsparcie polskich katechetom, duchownym, wychowawcom i rodzicom w nauczaniu religii. Program został objęty honorowym patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ks. Bp Wojciecha Osiala - Przewodniczącego Komisji Wychowania przy KEP oraz wielu przedstawicieli hierarchii kościelnej (m.in.: J.E. Kazimierz Kardynał Nycz - Metropolita Warszawski, Abp Grzegorz Ryś - Metropolita Łódzki, Abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski).

Rekolekcje są skierowane do uczniów w wieku od 13 do 19 lat. Prowadzącym wydarzenie będzie pedagog i współtwórca programu Katecheza 2.0 - Kacper Gudzikowski. Jednym z prelegentów jest wspaniały kapłan i raper - Ks. Jakub Bartczak (zobaczjedenzwieluteledysków). Drugim autorem rekolekcji jest O. Teofil Niewiński OFM. Dzięki niemu nagrania wideo na potrzeby rekolekcji odbędą się również w Ziemi Świętej! Obecnie Izrael jest miejscem niedostępnym dla pielgrzymów i turystów. Rekolekcje on-line w łączności z Ziemią Świętą będą szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, ukazując miejsca w których dokonywały się kluczowe wydarzenia w historii Zbawienia. Materiały będą miały swoją premierę w dniach 22-24.03, ale będzie można je obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie do Świąt Wielkanocnych wchodząc na www.katechezadwazero.pl.

O szczegółach wydarzenia autorzy informują na bieżąco za pomocą newslettera do którego można zapisać się klikając w link: http://bit.ly/fwng-newsletter lub na stronie www.katechezadwazero.pl

Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. Za to każdy może już dziś złożyć on-line dobrowolną ofiarę na rzecz rozwoju i kolejnych projektów ewangelizacyjnych organizowanych przez Fundację “Wypłyń na Głębię” klikając w link: https://www.katechezadwazero.pl/wesprzyj-nas/

Zobacz zapowiedź rekolekcji w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=2FezWRKEi9E