Zbigniew Kuźmiuk: Twarde ,,NIE'' cięciom środków na politykę spójności

alcapone 3.2.20 11:13

Już bym takich banialuków nie produkował. Polska gwałtownie zaczęła tracić pozycję po 89 roku gdy pasożyt znacznie gorszy od komuny zaczął ją wyżerać od środka. Weszły na scenę nowe tzw. elity, maksymalnie pasożytnicze. Tam niemal nie ma inżynierów wśród tych ludzi, tam są cwaniaki kombinatorzy, ludzie tzw. zaradni, obrotni co łapią kolejne znajomości, całe ich życie to robienie układów. Dlaczego tak chętnie poszli na likwidację tysięcy dobrych zakładów pracy. Bo w tych zakładach potrzeba realnej wiedzy, i trzeba ciężko solidnie pracować. To z punktu widzenia pasożyta jest wręcz obrzydliwe.

Ursus padł, gdy w Indiach jak najbardziej produkują licencyjną wersję jednego z modeli tego traktora. FSO padło gdy Czesi spokojnie produkują Skodę. I tak wszędzie, pasożyt ma gębę pełną frazesów ( zależnie od elektoratu, PiS na patriotycznie, PO na europejsko ), ale ma jedną zasadę, zero prawdziwej wiedzy i kompetencji, i zero ciężkiej uczciwej pracy, należy produkować kolejne koryta przy których pasożyt się żywi.