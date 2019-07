Zbigniew Kuźmiuk: Inwestycje rosną jak na drożdżach!

1. W połowie poprzedniego roku weszła w życie rządowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, a we wrześniu przepisy wykonawcze do niej, według których cała Polska jest Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Jak podaje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii przepisy te znacząco przyśpieszyły inwestycje w naszym kraju, co więcej wyraźnie rośnie udział inwestycji polskich przedsiębiorców w inwestycjach ogółem.

Już w 2018 roku inwestycje prywatne i publiczne urosły o 8,7% w stosunku do roku ubiegłego, a ich wartość osiągnęła rekordowe 212 mld zł, jeszcze lepszy był I kwartał 2019 roku, w którym inwestycje wzrosły o 12,6%, a inwestycje przedsiębiorstw aż o 21,7% w stosunku do I kwartału roku ubiegłego.

2. W 14 istniejących w Polsce Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) w roku 2018 zrealizowano 195 projektów polskich firm, ale ich wartość wyniosła 4,4 mld zł, natomiast projektów firm zagranicznych było 153 ale ich wartość wyniosła aż 9,4 mld zł. W I półroczu tego roku było to już 106 projektów polskich firm o wartości 3,5 mld zł i 52 projekty firm zagranicznych o wartości 4,3 mld zł, co oznacza, że zmiana przepisów o SSE , zdecydowanie przyśpieszyła inwestycje polskich firm, zarówno w wymiarze ilościowym ale przede wszystkim wartościowym.

Jak podaje resort przedsiębiorczości i technologii udział przedsiębiorców z polskim kapitałem inwestujących w SSE po wejściu w życie nowych przepisów wzrósł z 29% w latach 2016-2018 do 37% obecnie.

Do tej pory obszar objęty specjalnymi strefami ekonomicznymi wynosi około 25 tys. hektarów, czyli zaledwie 0,08% powierzchni kraju, co oznacza poważne ograniczenia w dostępie do wartościowych terenów inwestycyjnych.