Zbigniew Kuźmiuk: Inaczej nie potrafią. PO dalej atakuje rząd, bo sama nie ma pomysłów na walkę z koronawirusem

Nic takiego się jednak nie stało i mimo tego, że rządzący podejmując radykalne decyzje, panują nad rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, to ataki i przysłowiowe „szukanie dziury w całym”, nie ustają.

2. A mimo tego wszystkiego politycy Platformy zachowują się tak jakby tylko czekali na jakieś potknięcie rządzących, nawet gdyby miało się to wiązać z wyraźnie zwiększoną liczbą zakażonych koronawirusem.

Gdy przyjechał do Garwolina prezydent akurat kończył dyżur i był w uniformie lekarza pogotowia, politycy Platformy uznali, że polityk PiS przebrał się w mundur ratownika i uczestnicy w jakiejś „ustawce” z udziałem prezydenta.

Na portalach społecznościowych zaroiło się od wpisów polityków PO (między innymi poseł Hartwich), a także dziennikarzy i celebrytów wspierających tę partię, że to mistyfikacja, bo prezydent pojechał do Garwolina spotkać się z radnym PiS.

Bowiem wprawdzie wszyscy kandydaci zawiesili kampanię polegającą na spotkaniach z wyborcami (zrobił to także Andrzej Duda) ale zdaniem opozycji, urzędujący prezydent wykonując swoje codzienne obowiązki, w tym szczególnie w czasie epidemii, osiąga nad nimi dodatkowe przewagi.

Skoro więc udało się opanować sytuację epidemiczną, to póki co nie ma podstaw konstytucyjnych do wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, a tym samym przesuwania terminu wyborów, więc histeria polityków PO i wspierających ich publicystów jest zupełnie nieuzasadniona.