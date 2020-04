Zbigniew Kuźmiuk: Czy jesteście za prywatyzacją szpitali? Pytanie do kandydatów z PO i PSL

Co więcej doszło po wielokroć w tych palcówkach do odmowy świadczenia usług nawet na rzecz pacjentów, którzy mieli wykupione odpowiednie polisy ubezpieczeniowe i byli stałymi klientami konkretnych palcówek medycznych.

2. To pytanie jest także bardzo aktualne w odniesieniu do kandydatów na prezydenta reprezentujących Platformę i PSL, bowiem to podczas 8-letnich rządów koalicji tych dwóch partii, doszło do zaawansowania procesów prywatyzacyjnych w ochronie zdrowia, szczególnie na poziomie samorządowym przez reprezentujących te partie, prezydentów miast, starostów i marszałków województw.

Ten ostatni nawet radzi ówczesnemu marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie, oczekującemu od niego miliarda złotych na wsparcie 4 szpitali, którymi zarządzał, aby dwa z nich zamknął, a on wtedy wesprze go kwotą 200 mln zł.

Są w tym spocie także wypowiedzi byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zapowiada podpisanie ustawy pozwalającej na prywatyzację szpitali i swoisty rodzynek wypowiedź senatora Tomasza Grodzkiego, który w na początku czerwca 2016 roku podczas prac w Senacie nad uchwaloną przez Sejm ustawą zakazującą komercjalizacji i prywatyzacji szpitali będących w zasobach samorządów zapowiada, że jeżeli Platforma wróci do władzy, to ten zakaz zniesie.

Jeszcze do niedawna 100% udziałów tego szpitala było warte 4,5 miliona złotych (każdy udział o wartości 500 zł) ale decyzją rady miasta, wartość udziałów obniżono ponad 30-krotnie do 15 zł i w związku z tym znacznie obniżyła się także wartość szpitalnej spółki.

Ale to właśnie wtedy senator Grodzki odgrażał się, że jeżeli Platforma wróci do władzy, to przywróci możliwość komercjalizacji i prywatyzacji placówek ochrony zdrowia, więc pytanie do kandydatów na prezydenta zarówno z PO jak i PSL, czy podtrzymują to stanowisko jest jak najbardziej aktualne.