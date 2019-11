Zbigniew Kuźmiuk: Boris Johson dopiął swego. To może oznaczać brexit już na początku przyszłego roku

1. Premier Boris Johnson dopiął swego, przeprowadził przez Izbę Gmin ustawę o przedterminowych wyborach w W. Brytanii i to już 12 grudnia tego roku, co może pozwolić temu krajowi na opuszczenie UE już z początkiem przyszłego roku.

Tym razem Johnson zaproponował projekt ustawy, który wymagał zwykłej większości głosów i w ten sposób złamał opór opozycyjnej Partii Pracy, która przyłączyła się do większości i ustawa uzyskała, aż 438 głosów za, przeciw głosowało zaledwie 20 posłów.

W tej sytuacji w Izbie Lordów nie będzie żadnych problemów z jej przyjęciem i Brytyjczycy pójdą do urn już za 40 dni, a ponieważ w sondażach partia konserwatystów Borisa Johnsona prowadzi kilkunastoma punktami procentowymi . więc wszystko na to wskazuje, że po wyborach jego rząd będzie miał bezwzględną większość w Parlamencie.

A ponieważ ostatnio Rada Europejska przedłużyła termin Brexitu do 31 stycznia przyszłego roku ale wyraziła zgodę na to, że W. Brytania może to zrobić wcześniej, pod warunkiem, iż obydwie strony dokonają ratyfikacji tego porozumienia wcześniej.