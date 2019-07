Zbigniew Kuźmiuk: Amerykański gaz tańszy od rosyjskiego!

wicek 27.7.19 9:45

Z rezerwą podchodzę do tych oświadczeń że gaz LNG jest 30% tańszy. Poza tym 20 lat to b. długi kontrakt.

Ale jedno na pewno jest dobre: musimy mieć zapewnione 100% zapotrzebowania z innego kierunku niż ruski. I jeśli nawet za amerykański gaz płacimy tyle co za ruski to i tak się opłaci. Rusek może nam teraz skoczyć.

Jeszcze jedno: PO, PSL, SLD - wszyscy oni byli przeciwnik gazoportowi. Miller jako premier zerwał rozmowy z Norwegami w sprawie gazociągu, Pawlak zaś podpisał niekorzystną rozmowę z ruskimi. Już za to, ci łajdacy powinni być sądzeni. Niestety PO kryje to całe podejrzane towarzystwo, nie pozwalając na reformę sądownictwa (skargi do Brukseli).