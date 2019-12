Zbigniew Hołdys w TOK FM skandalicznie o słowach Putina o Polsce

Observer 30.12.19 12:26

Słuchałem fragmentu tego wywiadu i ... nie dosłuchałem. Pana Hołdysa nie da się bowiem słuchać, gdyż - w mojej opinii- nie jest to człowiek, który miałby coś sensownego do powiedzenia. Jest gościem szeregu "salonowych" mediów, bo zawsze jest skory do mocnych twierdzeń, rzadko nawet uargumentowanych. Taki Cejrowski lewicy. Jeden zna się na muzyce, drugi na podróżach, a wypowiadają się o wszystkim. o co by ich nie zapytać...