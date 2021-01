Zatrzymano oszustów działających metodą ,,na policjanta''

Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w związku z oszustwem, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku. Sprawcy, podając się za policjantów Centralnego Biura Śledczego, wyłudzili ponad 77 tys. złotych. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Do oszustwa doszło pod koniec sierpnia 2020 r. Wtedy to 24 i 31-latek wyłudzili pieniądze od dwojga młodych mieszkańców Krakowa metodą "na policjanta”. Oszuści, dzwoniąc do pokrzywdzonych, podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, informując, że prowadzą działania mające na celu zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów. Po długich rozmowach telefonicznych, kiedy już zdobyli zaufanie swoich ofiar, podawali rachunki bankowe, na które należy przelać pieniądze. Nieświadomi zagrożenia poszkodowani, bojąc się o utratę oszczędności swojego życia, a jednocześnie chcąc pomóc „policjantom” w schwytaniu sprawców, bez chwili zawahania, aż dwukrotnie wykonali przelewy bankowe na wcześniej wskazane konto. W ten sposób oszuści wzbogacili się o ponad 77 tysięcy złotych.

W toku podjętych działań tym razem już prawdziwych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu część środków udało się odzyskać. Mundurowi ustalili także, gdzie mogą przebywać sprawcy przestępstwa. 24-latka zatrzymano 23 listopada 2020 r. w Bydgoszczy. Dzień później, wobec mężczyzny sąd na wniosek prokuratury zadecydował o jego dwumiesięcznym areszcie.

Drugi z oszustów wpadł w ręce kryminalnych 11 stycznia br. w Krakowie. Wobec niego także zastosowano środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowy areszt na trzy miesiące. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz za popełnienie oszustwa, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, haseł.

Po rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego i opowiedz o zdarzeniu.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / kp)





mp/policja.pl