Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce będzie prostsze!

abcd 6.9.21 15:52

Państwo nie ma obowiązku organizowania rąk do pracy przedsiębiorcom, bowiem państwo nie jest na usługach firm, ale na usługach społeczeństwa. I państwo ma działać zgodnie z wolą społeczeństwa i jego interesem, a nie zgodnie z chwilowym(!) interesem firm, które za jakiś czas mogą dojść do wniosku, że mają nadmiar rąk do pracy. Jeśli firmy potrzebują pracowników, to niech przeniosą się tam, gdzie pracownicy są. Metodę przywożenia pracowników na potrzeby firm już stosowano na Zachodzie ze skutkiem wiadomym.