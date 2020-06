Zatoka Sztuki. Będzie nowe śledztwo. Jest potwierdzenie prokuratury

proboszcz swingers 17.6.20 10:28

SZTUKA Z KOTEM JARKA POMIOTEM???



tlumacze :





ODWRACAMY KOTA OGONEM!!!!!!





NASZ GWAŁYT JEST BARDZIEJ GWAŁTOWY NIŻ WASZ!!!!!!!





oj ludzie.................................





w imie czego wy podpalacie tą Polskę? zeby wladze utrzymac? zeby sąsiadowi pokazac?



przeciez wasze dzieci beda tu życ.



nie chodzi o to zeby przepchac swoje..



CHODZI O TO ZEBY ZNALEZC ROZWIAZANIE TAKIE ZEBY I TEN Z LEWEJ I Z PRAWJ MOGL W PL ZYC JAK CHCE





TO JEST DEMOKRACJA



to co robi PIS to dyktat katoli



powaznie ciezko zrozumiec? czy zwyczajnie musi byc tak jak wy chcecie i koniec ;]



toz to takie kołtuńskie ;]