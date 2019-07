Zarzuty dla sprawców napaści na księdza. Grozi im 10 lat więzienia

TrzejParafianieZKredensem 30.7.19 21:51

Parafianie wpadli poleżeć na kredensie i poflirtować z niewolnicą seksualną, które zwyczajowo proboszcze trzymają na zapleczu - przykute łańcuchem do kasy pancernej albo do krat. Impreza zapowiadała się zacnie, dzwoneczki dzwoniły, koronki prześwitywały, kościelny był już tylko w butach, ale coś poszło nie tak. Bywa na baletach, że jakaś iskra za wcześnie zgaśnie, ktoś głupio wrzaśnie, ktoś rzygając zaśnie i finito. I już się tego nie rozbuja.

Proboszcz narobił fermentu, jakby mu cała biba była nie na rękę. Może miał akurat umówione spowiadanie ministranta z jego masturbacyjnych technik, albo po prostu wlazł na zaplecze wybrać ze sto milionów z kredensu, bo spieszył się do Centralnego Kasyna Narodowego, niedawno otwartego przez premiera Morawickera w sąsiedniej gminie.

Tak czy siak, wiadomo, że ofiarami mogli zostać tylko proboszcz i kościelny. Ledwo uszli z życiem. Pod kamery stojące za drzwiami. Krew z całego powiatu lała się beczkowozami, chirurdzy zwożeni autokarami z dyżurów wyszywali kilometrówki nici, a plastrów zeszło tyle, że gdyby je wszystkie położyć razem na płask, to zajęłyby powierzchnię większą, niż wszystkie lotniska, z którymi całował się JanPapaBis. Wokół kredensu powstać ma sanktuarium. Co prawda, niestety, trupa nie ma, ale i tak jest forsa do zarobienia, więc trzeba działać szybko, jak powiedział ktoś z episkopalnej Rady Biznesu.