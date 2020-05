Zanussi odpowiedział Latkowskiemu i zapowiedział pozew

Hipokryzja frondo talibów jest niebywala.

Jak ksiądz pedofil - to nic się nie stało. Oskarżenia bez dowodów. Klerofibia itd...



Jak ktoś inny pedofil - to yebać go, na stos, wszystkich pozamykać, hańba, skandal itd.



Najbardziej przerażające jest to, że w obu przypadkach, prawdziwy Polak-katolik husarz jezusa, ofiary tych pedofilów ma głęboko gdzieś.

Niech będzie pochwalony.



