Żalek: Pomoc przedsiębiorcom byłaby wyższa gdyby nie PO

-„Gdyby chłopaki z Platformy nie rozdali 150 mld i nie doszło do faktycznego wtedy takiego zamachu na polskie oszczędności, to pewnie byłyby w systemie emerytalnym takie oszczędności, że nie zostałyby przejedzone przez budżet” – stwierdził poseł.

-„Na przykładzie Włoch, Francji, niewykluczone, że i Niemiec, Hiszpanii, my jesteśmy w dużo dużo lepszej sytuacji, bo nie zapłacimy tak wysokiej ceny za lekkomyślność polityków, którzy namawiali do tego, żeby lekceważyć zalecenia epidemiologów i lekceważono je w imię ideologii, bo to był okres 8 marca, więc lewicowi działacze mieli potrzebę manifestowania ze skutkiem takim, że tam, gdzie manifestowano, dzisiaj te miasta sobie nie radzą” – oceniał sytuację poseł Żalek.

Warto w tym kontekście przypomnieć wywiad prof. Krzysztofa Rybińskiego, którego udzielił on portalowi wPolityce.pl w 2015 roku. Stwierdził on wówczas, że Platforma zadłużyła Polskę bardziej niż Edward Gierek w latach 70. poprzedniego stulecia.

Do tego w latach 2007-2014 rząd PO-PSL doprowadził do powstania ok. 100 mld zł długu ukrytego . Rządy te rozszczelniły również system podatkowy, pozwalając na wyłudzanie podatku VAT, przez co znacznie obniżyła się wydajność podatkowa. Przez 7 lat rządów Tuska obniżanie wydajności podatkowej spowodowało, że państwo poniosło z tego tytułu straty sięgające przynajmniej 300 mld zł.