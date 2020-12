Zakaz przemieszczania się. W jakich przypadkach możemy wyjść z domu?

Od godz. 19:00 do 6:00 na terenie całego kraju obowiązywał będzie zakaz przemieszczania się, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia. Ma on zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Z domu będziemy mogli wyjść jedynie w trzech przypadkach.

W noc sylwestrową, od godz. 19:00 do 6:00, będziemy mogli przemieszczać się jedynie w trzech przypadkach. Wykonując czynności służbowe lub zawodowe. Wykonując działalność gospodarczą i zaspokajając niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wyjście z domu w celu innym niż jeden z trzech powyższych wiązać się będzie mogło z otrzymaniem mandatu karnego.

Rzecznik rządu Piotr Müller przypominał na antenie TVN24, że wciąż obowiązuje również zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

- „Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli między innymi zgromadzeń publicznych - limit do pięciu osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia)” – mówił.

kak/PAP