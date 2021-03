Zadźgała nożem swoje dzieci i popełniła samobójstwo. Dramat na Podkarpaciu

Tragedia wydarzyła się dziś w Rudniku nad Sanem w woj. podkarpackim. Kobieta, która nie chciała oddać dzieci ojcu, zadźgała je nożem a następnie sama popełniła samobójstwo.

O sprawie informują lokalne media. Wedle portalu nizanskie.info do domu kobiety przyszedł ojciec dzieci w asyście kuratora sądowego. Zgodnie z sądowym nakazem dzieci miały zostać przekazane pod opiekę ojca. Matka nie chciała się na to zgodzić. Najpierw raniła nożem kuratora. Następnie zabarykadowała się w jednym z pomieszczeń. Jak informują media, wówczas doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Kobieta zabiła najpierw swoje dzieci, później sama odebrała sobie życie.

Na miejscu zdarzenia procuje prokuratura i policja. W akcji wzięła udział również straż pożarna.

kak/niezależna.pl, nizanskie.info