Żadnego kryzysu nie będzie, jest najwyższy wzrost eksportu...

Federalny Urząd Statystyczny informuje o wzroście eksportu w Niemczech. We wrześniu zanotowano najwyższy wskaźnik od listopada 2017 roku. Jak podaje Deutsche Welle, "jest on też wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali wzrost 0,4 proc.".

Jak podkreśla Deutsche Welle, "import do Niemiec zanotował niższy wzrost - miesiąc do miesiąca o 1,3 proc. i rok do roku o 2,3 proc., do 93 mld euro."