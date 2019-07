Zaatakowany ksiądz zabrał głos. ,,Byłem cały we krwi''

asd 30.7.19 17:01

Ciekawe co tu jest do zrozumienia. Zachowali się w sposób skandaliczny. Może jednak byś potępił ich zachowanie oraz pokazał szacunek dla księdza nie nazywając go klechą. Właśnie twoja postawa pokazuje co jest nie tak z polskim społeczeństwem. Ksiadz został zaatakowany w kościele a ty jedyne na co sie odważyłeś to że rozumiesz napastników? Jakby mu obcieli głowe to bys użył ostrzejszych słów czy tez byś to zrozumiał. To naprawdę nie są tak odległe czyny. Nienawiść nie zna granic do których można się posunąć.