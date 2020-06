Za tę wolność, którą w Polsce z łaskawości Twojej mamy, Tobie Boże dziękujemy...

Leszek 7.6.20 20:02

O jakim Bogu oni śpiewają.



Na pewno nie o Bogu Ojcu.





Melodia ta sama tylko ten nieokreślony Bóg.



A jak Bogu Oni myślą, dla żydów kabalistów to Lucyfer jest Bogiem.





I to pokazanie cyfer V V V V V i to dwa razy....



W hebrajskim V jest odpowiednikiem 6



Dlatego V1 V2 V3 bomba atomowa mamy 666