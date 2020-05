Z-ca prezydenta Gdańska: Flaga Polski to flaga UE

Przecież to wybitny produkt aus Gdańsk ten Grzelak co w polskim słowie Polaka upatrywał przyczyny wybuchu II Wojny Światowej. To co się w Gdańsku dzieje w ramach samorządowej polityki historycznej jest hańbą i zakłamywaniem historii.

- rekonstrukcja kolorów na tramwajach z okresu Wolnego Miasta i nadawanie imion

niemieckich hitlerowców tymże.

-budynek Poczty z nazwą w języku niemieckim

-wielokrotne fetowanie i kultywowanie G Grassa, także po potwierdzeniu jego przynależności do SS

- rondo im. Wolnego Miasta

Działania te są metodologiczne, wielopłaszczyznowe realizowane przez miejskich urzędników od prezydenta w dół drabinki. Zdegenerowany Gdańsk. Ryba psuje się od głowy, każdy na morzem to wie.

