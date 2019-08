YouTube skasował homilię abp. Jędraszewskiego! Nasila się homoterror

5 sierpnia profil @RadioMaryja na YouTube otrzymał tzw. pierwsze ostrzeżenie za zamieszczenie na nim homilii ks. abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszonej w Kościele Mariackim w Krakowie z okazji 75 –rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Międzynarodowy koncern Google, który jest właścicielem serwisu internetowego YouTube nie podał przyczyn tej radykalnej decyzji, poinformował jedynie – jak zwykle w takich przypadkach – iż stało się to z powodu rzekomego „naruszenia Wytycznych dla Społeczności”. To tzw. pierwsze ostrzeżenie skutkować może później blokadą publikacji nowych treści (w tym relacji i transmisji) przez tydzień, a w konsekwencji nawet usunięciem całego kanału. Wyjątkowo skandaliczne jest przy tym to, iż cenzura wypowiedzi dotyka zarówno jednej z najważniejszych osób w polskim Kościele katolickim, jak i najpopularniejsze i największe media katolickie w Polsce. Należy podkreślić, iż metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a Radio Maryja i jego serwisy internetowe to najważniejsze dla katolików w Polsce źródło informacji o kościele i jego nauczaniu. Szczególnie bulwersujący jest przy tym fakt, iż You Tube stara się usunąć z przestrzeni publicznej publikacje wyrażające ważne i dla wielu Polaków fundamentalne treści w momencie ostrego sporu ideologicznego, jaki obecnie toczy się w Polsce w związku z promocją ideologii LGBT prowadzoną nieskrępowanie w różnych środkach masowego komunikowania. Uniemożliwianie przeciwnikom ideologii LGBT publicznego wyrażania jej krytyki oczywisty sposób narusza polską Konstytucję oraz polskie Prawo Prasowe. Nazywanie krytyki ideologii LGBT „szerzeniem nienawiści” , z czym mamy do czynienia w tym przypadku, w ocenie CMWP SDP jest jedynie pretekstem mającym usprawiedliwić przed opinią publiczną działanie YouTube w stosunku do Radia Maryja.