Wzrost dochodów budżetu za PiS niemal 5 razy większy niż za rządów PO-PSL

prosty 28.12.19 9:38

Przeczytałem tytuł, doszedłem do punktu 2 i wiadomo: autor to dr Kuźmiuk. Nie wiem, czego "dr", chyba propagandy po kiepskiej uczelni, bo ekonomicznie taki tekst to żenada:

1. Można mówić o dynamice, dynamika dynamiki to żaden wskaźnik. Wolałbym, aby wzrost PKB Polski był dwukrotnie większy od Niemiec w sytuacji gdy my 6%, oni 3%, niż 4x i my 0,4%, oni 0,1%. Pan Kuźmiuk notorycznie ignoruje różnice dynamiki, podaje mnożniki.

2. Zadaniem państwa jest tworzenie warunków uczciwej konkurencji, a nie maksymalizowanie podatków. Podatki powinny rosnąć wskutek zmniejszania luki podatkowej - nie ma świętych krów, i wzrostu gospodarki. Można inaczej, jak za PO, zwiększyć VAT, ale o tym red. Kuźmiuk milczy.

3. Racjonalizacja wydatków - było nieistotne dla PO, dobrze, że PiS ograniczył systemowe złodziejstwo, ale przydałoby się zrobić krok dalej.