Wywiad zabolał... Wściekły ATAK opozycji na prezydenta Dudę!!!

man.of.Stagira 22.12.19 20:25







Nic nie działa p o n a d swoje możliwości -z wyjątkiem Pana Jarosława Kaczyńskiego.





to twierdzenie o statusie metafizycznym można wyprowadzić z komentarzy na tym forum

Cytuję: 'karzeł', 'kulawy kaleka', 'wstrętny staruch' etc etc.



Jeżeli tak, to w s z y s t k o co ma miejsce w Polsce sprawia ten 'kaleka z Żoliborza', 'karzeł etc.



Pan Jarosław Kaczyński jest więc wyjątkiem od metafizycznej zasady, że n i c nie działa

ponad swoje możliwości -oczywiście jest nim tylko jako osoba z w/w cytatów.



c.b.d.o.