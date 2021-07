Wyjeżdżasz na wakacje? Posłuchaj co radzi ks. Pawlukiewicz

Jak zauważył śp. ks. Piotr Pawlukiewicz, bardzo często przyjeżdżamy z wakacji wypoczęci, „a po paru dniach ten wypoczynek wietrzeje”. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wyjeżdżając na urlop dbamy o swoje ciało i psychikę. Zbyt często zapominamy jednak o naszej duchowości. A człowiek, jak wiedział już Arystoteles, jest jednością, dlatego musi zadbać o wszystkie trzy sfery swojego człowieczeństwa.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” – mówi Jezus w Ewangelii św. Mateusza.

- „Pan Jezus nas nie zaprasza do ośrodka wypoczynkowego, bo on wie, że źródłem wszelkiego wypoczynku w człowieku jest jego serce. Powiem to całkiem poważnie. Jeśli ktoś z państwa wybiera się na urlop i chce dobrze wypocząć, nie zatroszczy się nie tylko o swoje ciało i psychikę, ale także o duchowość” – zachęca ks. Piotr Pawlukiewicz.

Wybierasz się na urlop? Zanim zaczniesz odpoczywać, posłuchaj co podpowiada ten wielki kaznodzieja.