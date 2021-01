Wyjątkowo popularny wpis szwedzkiego dziennikarza. Napisał o mądrości Polaków

Ogromną popularnością cieszy się wpis szwedzkiego dziennikarza Petera Imanuelsena. „Polska jest mądra” – pisze autor. Odnosi się w ten sposób do starań polskiego rządu o powstrzymanie cenzury w Internecie.

Ostatnie działania internetowych gigantów, którzy zdecydowali się objąć cenzurą prezydenta Stanów Zjednoczonych, są szeroko komentowane w Europie i świecie. Zagranicznym mediom nie umyka, że cenzurze stanowczo sprzeciwia się Polska.

- „Chcecie wiedzieć czemu Polska podejmuje kroki by zachować wolność słowa w mediach społecznościowych?

Bo była okupowana zarówno przez nazizm, jak i komunizm.

Potrafią rozpoznać tyranię kiedy ją widzą. Nie chcą jej.

Polska jest mądra” – napisał na Twitterze szwedzki dziennikarz Peter Imanuelsen.

- „Znam wielu Polaków i są oni miłośnikami wolności” – dodał w kolejnym wpisie.

I know many Polish people and they are freedom lovers.