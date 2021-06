Wybranowski do Leszczyny ws. oszustwa asystenta Kidawy-Błońskiej: Czy Pani poseł…?

- Czy po tym, jak administratorzy portalu zrzutka.pl podejrzewający oszustwo zablokowali konto Krzysztofa Malinowskiego uniemożliwiając wypłatę pieniędzy, poseł Izabela Leszczyna podjęła interwencję umożliwiając mu dalsze działanie? – zapytał na Twitterze posłankę publicysta portalu tvp.info Wojciech Wybranowski.

Kilka miesięcy temu na portalu zrzutka.pl Malinowski opublikował informacje, że jest on chory na białaczkę. Całość miała wydźwięk dramatycznego apelu. Jak pisał wtedy, jedynym ratunkiem miało być dla niego eksperymentalne leczenie w USA, a jego koszt miał wynosić około 30 tys. zł.

Krzysztof Malinowski to były asystent Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zbiórki, które organizował miały służyć rzekomo na pokrycie kosztów leczenia białaczki. Chorobę tę mężczyzna sobie jednak wymyślił.

- Tak jak wielu z Was dałam się oszukać i uwierzyłam w chorobę @Krzych75. Jedynym wyjściem dzisiaj jest oddanie sprawy w ręce prokuratury i to zrobię. Jest tyle cierpienia wokół, że ktoś, kto podważa zaufanie do zbiórek i instytucji pomagającym innym, musi za to odpowiedzieć – napisała w odpowiedzi posłanka Izabela Leszczyna.

