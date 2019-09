Koniec Netanjahu wieszczy exit polls

- Wg exit polls Bibi co najmniej nie wygrał wyborów. Czy przegrał to się dopiero okaże (...) Wygląda na to że zgodnie z oczekiwaniami Awigdor Liberman dostał od wyborców dwa klucze. Jeden do gabinetu Bibiego, drugi do więziennej celi Bibiego. Pytanie ktory wybierze. Może Putin mu podpowie? - pisze ekspert ds. Bliskiego Wschodu Witold Repetowicz