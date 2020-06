Praca w szpitalu za grosze? Manipulacja Biedronia. Jest reakcja placówki i NFZ

Biedroń podał kwotę 4,25 zł jakie miała otrzymać rzekomo pielęgniarka jednego z małopolskich szpitali. Miał to być dodatek do pensji zasadniczej. Do całej sprawy odniósł się małopolski NFZ jednoznacznie podając, że „Kwota, o której mowa w artykule, nie ma żadnego związku z dodatkowym wynagrodzeniem przysługującym personelowi medycznemu, który zajmuje się chorymi na COVID-19 w związku z ograniczeniem zatrudnienia do jednego miejsca”.