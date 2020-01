,,Wyborcza'' broni Grodzkiego i atakuje CBA

Wiesław Kaloryfer 10.1.20 11:04

Obrona CBA jest słaba. Z jednego błahego powodu: CBA nie wskazało czasokresu, co do którego informacje o korupcji chce sprawdzać. Przestępstwo korupcyjne przedawnia się maksymalnie po 15 latach (za czyny różnego rodzaju przewidziane są różne kary, przy czym zawsze jest to występek i maksymalna kara za jego najcięższy rodzaj wynosi 12 lat pozbawienia wolności, a wysokość grożącej kary determinuje to jak szybko przestępstwo się przedawnia). Jeżeli przestępstwo się przedawniło, to żaden organ nie ma prawa prowadzić w tej sprawie postępowania. Widać to było choćby po zgłoszeniach o pedofilię wśród księży po filmie Sekielskiego. Wszystko co było przedawnione prokurator poumarzał.

Nie ma zatem żadnego racjonalnego uzasadnienia do angażowania organów ścigania do spraw, które miały miejsce w 1996 r. (ostatni przypadek), wcześniej, czy nawet nieco później, bo z tego i tak żadnej sprawy nie będzie. Chyba, że chodzi o grę polityczną, celem napiętnowania konretnej osoby stygmatem przestępscy. Bo umorzenie w takim przypadku oznacza brak podjęcia w ogóle jakichkolwiek czynności sprawdzających czy przestępstwo w ogóle miało miejsce. Pozostaje "fama", że CBA prowadziło postępowanie i umorzyło przez przedawnienie, ale pewnie jest coś na rzeczy, skoro prowadzono sprawę. Takie typowe przyklejanie g...na.

Co innego sprawy nieprzedawnione. Tu trzeba podkreślić, że samo wezwanie do zgłaszania się "poszkodowanych" jest słuszne. Ba, nawet nie słuszne, a absolutnie konieczne. Tylko, że powinno być bardziej skonkretyzowane, tj. jasno należało sprecyzować, że CBA poszukuje informacji o łapówkach wręczanych (lub których się domagano) nie później niż w określonej dacie. Tak by w razie potwierdzenie zasadności zgłoszenia była podstawa do wszczęcia postępowania.

Sprawy przedawnione należy pozostawić mediom. Co najwyżej marszałek niech ich pozywa do sądu (gdzie prawdopodobnie przegra, jeśli pozwani/oskarżeni przyprowadzą świadków co dawali, a ich zeznania nie będą spójne i logiczne - wtedy sąd nawet nie będzie sprawdzał, czy przestępstwo miało miejsce, wystarczy, że były podstawy by takiej osobie dziennikarz miał prawo uwierzyć, by nie ponieśc odpowiedzialności).