Wszystko jasne! Hołownia głosował na KO

„Mam za sobą podobną przeprawę z polską demokracją, co wielu Polaków. Często w wyborach głosowałem w stylu Jarosława Gowina – dokonywałem wyboru, ale się nie cieszyłem. Wybierałem najmniejsze zło. Ostatnich kilka głosowań było obciążonych właśnie takim uczuciem.” – powiedział Szymon Hołownia, i dodał:

-„Głosowałem na Pawła Zalewskiego z Koalicji Obywatelskiej, uważałem go za jednego z bardziej racjonalnych polityków”.

W rozmowie z Onet.pl Szymon Hołownia mówił, że wielu Polaków, podobnie jak on, nie ma na kogo głosować, bo nikt nie spełnia ich oczekiwań, dlatego głosują na „mniejsze zło”.

Zapytany o reformę sądownictwa, stwierdził, że PiS „przejmuje sądy”, co jest „nieakceptowalne”. Zarzucił partii rządzącej konsekwentne łamanie konstytucji i próbę połączenia władzy wykonawczej z sądowniczą. Jego zdaniem obecna władza doprowadziła do chaosu, który będzie się pogłębiał, dlatego sam deklaruje, że jeżeli wygra wybory, to ten chaos powstrzyma.