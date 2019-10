Wstrząsające wieści o katolickiej szkole na Wyspach...

robaczek 29.10.19 14:10

uuuu



widze ze artykyul trafil!!!



co ciagoty do dzieci są? to trzeba leczyć a nie atakować innych ;]



antysemita i pedofil. no ciekawe.



chlopie!!!! lecz sie!!!! i wytrzyj brode bo sie zaplułes ;]



buziaczki!!!!