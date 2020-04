Wstrząsające nadużycia w szpitalu w Grójcu. Zakażeni pacjenci mieli być wypuszczani w ciężkim stanie

wzór dla świata 14.4.20 21:21

Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował we wtorek największy samolot świata Antonow AN-225 Mrija. Maszyna przywiozła z Chin środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19.



Mimo obowiązujących obostrzeń premier Mateusz Morawiecki oraz inni uczestnicy wydarzenia nie zachowywali odpowiednich środków ostrożności.Obecne na miejscu media zarejestrowały moment, w którym członkowie rządu i prezesi zbliżyli się do maszyny. Jednocześnie nie zachowali przy tym odpowiedniego odstępu co najmniej dwóch metrów, nie mieli także maseczek, które, choć obecnie nie są obowiązkowe (nakaz ich noszenia wejdzie w życie w czwartek), wpłynęłyby na bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Odpowiednio zabezpieczone - w kombinezonach i maseczkach - były natomiast osoby, które rozładowywały samolot.