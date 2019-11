WP: Tusk zlecił prywatny sondaż. Chyba nie wystartuje w wyborach... ,,Donald ma zbyt duży elektorat negatywny''

Wygląda na to, że Donald Tusk rzeczywiście nie ma zamiaru ponosić ryzyka i startować w wyborach prezydenckich. Wirtualna Polska podała, że były premier miał zlecić tajny sondaż i sprawdzić swoje szanse na zwycięstwo w wyborach. Wynik? Można się domyślić.

W dalszym ciągu Donald Tusk nie podjął decyzji co do startu w wyborach, a przynajmniej nie ogłosił jej publicznie. Tymczasem jak się dowiadujemy, z tajnego sondażu wynikać ma jasno, że start w wyborach to ogromne ryzyko dla Donalda Tuska.