Wózki 3w1 – jaki będzie odpowiedni? Podpowiedzi zakupowe

Nie od dzisiaj wózki 3w1 cieszą się dużym powodzeniem. To jednorazowy zakup od chwili narodzin dziecka, aż do chwili, gdy będzie chodzić całkowicie samodzielnie. Pod warunkiem, że wybierzemy model dopasowany do naszych potrzeb.

Wózki dziecięce 3w1 to wózki wielofunkcyjne. W skład zestawu wchodzi gondola, wózek spacerowy i fotelik samochodowy. Wszystkie wersje łatwo montuje się na tym samym stelażu. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne, przez co wielu rodziców od razu myśli o zakupie wózka wielofunkcyjnego.

Dlaczego warto?

Wózki wielofunkcyjne zajmują mniej miejsca, niż gdybyśmy mieli w domu postawić osobno wózek głęboki i osobno spacerowy. Jest to również wygoda – nie trzeba na szybko szukać spacerówki, kiedy nasz maluszek zacznie siadać. Wózek spacerowy już będzie czekać na to, by włożyć go na stelaż. Jest to także oszczędność pieniędzy, bo chociaż w pierwszej chwili wydawałoby się, że wózek 3w1 kosztuje dużo, to kiedy dodamy do siebie cenę spacerówki, gondoli i fotelika, wcale taki drogi nie jest. Nie zawsze jednak rodzice są zadowoleni z każdego modelu. Warto więc przed zakupem zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami i tym, jak będziemy z wózka korzystać. Koła i konstrukcja stelaża powinny być przystosowane do jazdy po określonym podłożu, wózek ma się mieścić w bagażniku, by każda podróż nie wiązała się ze ściąganiem kół.

Które modele cieszą się największą popularnością?

Kiedy przejrzymy wózki 3w1 na Bobowózki.com.pl znajdziemy sporo modeli, które są funkcjonalne i eleganckie, a młodzi rodzice wybierają je chętnie. Zacznijmy od modelu Muuvo Slick. Szeroka gondola daje dziecku dużą przestrzeń. Zarówno w gondoli jak i spacerówce jest regulowana budka przeciwsłoneczna. Spacerówka ma regulowane oparcie i dwustronną wkładkę, którą ułożymy inaczej w zależności od pory roku. Wózek można prowadzić tyłem i przodem. Łatwo się go składa, jego tylne koła są większe i sprawdzą się przy nierównym podłożu.

Warto też spojrzeć na wózki Bebetto na przykład na model Bebetto Flavio. Jest on bardzo lekki i wytrzymały. Ma przy tym duże koła Flexy Wheels i dobrą amortyzację. Gondola i siedzisko są z wodoodpornego materiału. Gondola jest lekka i łatwo ją przenosić. Oparcie i podnóżek spacerówki można regulować, a wewnątrz spacerówki znajdują się pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.

Równie atrakcyjny jest wózek Britax Smile. Wózek jest wygodny i bezpieczny. Siedzisko spacerówki można regulować i dopasować do aktualnych potrzeb dziecka. Budka spacerówki i gondoli posiada okienko wentylacyjne. Ponadto ma odblaskowe elementy zwiększające widoczność po zmroku. Koła są pompowane i dobrze amortyzują wstrząsy. Wózek jest dobry do jazdy po trudnym terenie.

Wózek Cybex Priam 2.0 to wózek klasy premium. Zapewnią ogromną wygodę i bezpieczeństwo, a przy tym mają bardzo elegancki design. Wózek ma lekki aluminiowy stelaż, regulowaną teleskopową rączkę wykończoną skóropodobnym materiałem. Budka, siedzisko i podnóżek spacerówki są regulowane, a w gondoli znajduje się materacyk z pianki Memory Foam. Wózek posiada dobrą amortyzację i zawieszenie.