Wotum nieufności opozycji wobec min. Czarnka, bo … ,,rozpoczęliśmy podróż do ciemnogrodu''

- Rozpoczęliśmy podróż do ciemnogrodu. Minister Czarnek jest ministrem, który próbuje cofnąć nas do czasów obskurantyzmu, nietolerancji, do czasów, w których nie liczono się z prawami człowieka – powiedział poseł opozycji Rafał Grupiński.

– Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie pana ministra Czarnka. Apelowaliśmy do pana ministra, żeby zastanowił się nad swoim postępowaniem. Przez ostatnie dni protestowali nauczyciele, rodzice, samorządowcy, uczniowie. Wszyscy apelowali do pana ministra o to, żeby szkołę pozostawił w spokoju, żeby pozwolił jej być szkołą demokratyczną, otwartą – poinformowała Krystyna Szumilas podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Minister edukacji Przemysław Czarnek jest już od dłuższego czasu celem ataków polityków opozycji oraz organizacji walczących z tradycyjnymi wartościami, w tym modelem rodziny opartym na ojcu i matce oraz zasadom wiary katolickiej i poszanowania każdego człowieka.





